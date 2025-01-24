На ремонт дорог в Самарской области предусмотрено 7 млрд рублей в 2025 году

В текущем году на развитие и приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети на территории Самарской области предусмотрено 7 млрд руб., которые распределены по всем муниципальным образованиям. Об этом заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов на совещании с главами муниципальных образований, сообщает региональный минтранс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Самаре на ремонт дорог направят 2,59 млрд руб., в Тольятти — 1,5 млрд руб. и 365 млн руб. в Сызрани. По объему субсидий среди районов лидируют Волжский (283 млн руб.), Ставропольский (188,8 млн руб.) и Красноярский (125,8 млн руб.).

В текущем году также предусмотрены «субсидии и иные межбюджетные трансферты на обновление общественного транспорта»: на оплату лизинговых платежей за 71 трамвайный вагон для Самары, автобусы и троллейбусы для Тольятти, автобусы для Чапаевска и 8 районов Самарской области.

Руфия Кутляева