Жительницу Саратова задержали за создание вебкам-студий в четырех городах России

Сотрудники правоохранительных органов выявили сеть вебкам-студий, которая работала в четырех российских регионах, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Создатели и участники организованной группы задержаны. Следователи возбудили дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографии (ст. 242 УК РФ).

Обыски и задержания прошли в Саратове, Москве, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Установлено, что деятельность нескольких вебкам-студий организовала жительница Саратова. По данным ведомства, в таких студиях работали не менее десяти моделей, которые «проводили видеосеансы с гражданами иностранных государств».

«За определенную плату девушки выполняли интимные пожелания клиентов. Контролировали работу и распределяли доходы моделей два администратора»,— сказано в сообщении.

Оперативные мероприятия прошли при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. В качестве доказательств были изъяты компьютеры, видеозаписи трансляций, документы, а также иные предметы. Двум задержанным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении возможного лидера группы — в виде запрета определенных действий.