В Алькеевском районе Татарстана появится новый курортно-оздоровительный комплекс
В Алькеевском районе республики планируют построить новый курортно-оздоровительный комплекс «Новый Сувар». Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана сообщил замдиректора по развитию курортного дела ООО «Хузангаевский» Николай Сурков.
По словам господина Суркова, в стране имеются три фактора для создания курортных комплексов: климат, минеральные воды и лечебные грязи.
«Предварительно завершили первый этап исследования подземных вод, и имеются предпосылки к наличию трех типов минеральных вод», — сообщил Николай Сурков.
На данный момент было успешно изучено два климатических сезона, после того как закончится работа по двум остальным, часть Алькеевского района сможет стать оздоровительным центром районного масштаба.