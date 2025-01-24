В Алькеевском районе Татарстана появится новый курортно-оздоровительный комплекс

В Алькеевском районе республики планируют построить новый курортно-оздоровительный комплекс «Новый Сувар». Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана сообщил замдиректора по развитию курортного дела ООО «Хузангаевский» Николай Сурков.

По словам господина Суркова, в стране имеются три фактора для создания курортных комплексов: климат, минеральные воды и лечебные грязи.

«Предварительно завершили первый этап исследования подземных вод, и имеются предпосылки к наличию трех типов минеральных вод», — сообщил Николай Сурков.

На данный момент было успешно изучено два климатических сезона, после того как закончится работа по двум остальным, часть Алькеевского района сможет стать оздоровительным центром районного масштаба.

Артём Дергунов