Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие украшения могут стать отличным презентом в честь наступления по лунному календарю нового года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Trish Lease / Getty Images Фото: Trish Lease / Getty Images

29 января — китайский Новый год. Давайте поговорим об украшениях, которые могли бы стать отличными к нему подарками. «Двойное счастье» — с изображением этого иероглифа дарят чуть ли не больше всего подарков на этот праздник: от открыток до ценных предметов. Ну, а что может быть ценнее ювелирного украшения? Кольца из белого и желтого золота, состоящие из идущих по кругу иероглифов double happiness, создал Диксон Юн. Вещь архивная, еще для его бренда Life of Circle, но если очень постараться, можно найти в продаже.

Очень популярный подарок — украшение с символом года, особенно в качестве презента тем, чей год рождения совпадает с наступающим. Но не все хотят носить на себе свинью, лошадь или символ нового года — змею. При этом носить свой знак восточного зодиака — это к удаче. Об этом подумал китайский ювелир Ричард Ву и создал коллекцию лаконичных подвесок из золота с бриллиантами и горячей эмалью, напоминающих одновременно яйца Фаберже и шкатулки с сюрпризами. Сюрприз как раз внутри: там спрятано миниатюрное изображение символа года из золота.

У китайцев принято дарить на Новый год деньги. Почему бы в таком случае не подарить их еще и в виде античной монеты, как у Bulgari в коллекции Monete или у Alessio Boschi в Leonidas?

Анна Минакова