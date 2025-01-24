В Самарской области назначен новый директор регионального филиала «Мегафона»

В Самарской области назначили директора регионального филиала «Мегафона». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Самарским филиалом «Мегафона» теперь будет руководить выпускник Оренбургского государственного университета Никита Пикульников, работающий в компании более 11 лет. Он прошел путь от специалиста по продажам корпоративным клиентам до директора регионального отделения. В Оренбургской области его команда провела работу по улучшению сети с помощью оптимизации частотного ресурса.

Виктор Югай, работавший на позиции директора в самарском филиале с апреля 2023 года, продолжил карьеру в компании. Он возглавил бизнес «Мегафона» в Москве и Московской области.

Андрей Сазонов