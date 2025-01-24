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Коммерсантъ FM
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«Чаще всего покупатели интересуются квартирами евро-формата»

Светлана Бардина — о пожеланиях покупателей к планировке жилья

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие лоты пользуются спросом.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Планировочное решение жилого пространства — один из главных факторов сегодня, влияющих на выбор покупателя при подборе квартиры или апартамента в новостройке. Эргономичные решения во многом определяют сценарий будущей жизни. Даже глядя на планировку в буклете, вполне можно оценить потенциал своего потенциального дома. По данным специалистов компании «Мармакс», чаще всего покупатели интересуются квартирами евро-формата, в них кухня объединена с гостиной в единое пространство. На такие лоты приходится до 90% клиентских запросов.

Квартиры-студии также демонстрируют стабильный спрос, у них около 30% запросов. Одно из главных их преимуществ — компактность и единое пространство, в котором можно выделить отдельные зоны по индивидуальным предпочтениям жителя. Двухуровневые планировки — не массовый формат, но и на него есть спрос. Небольшой (около 5%), но стабильный. Такое предложение обеспечивает четкое разделение пространства на два этажа, что дает возможность организовать приватные площади для каждого члена семьи или разработать индивидуальное решение, адаптировав его к персональным требованиям собственников. Семьи же все чаще отдают предпочтение квартирам с изолированными спальнями и несколькими санузлами. Такие планировки востребованы в 40% случаев.

Независимо от количества комнат и общей площади лота в современных планировочных решениях прослеживаются несколько устойчивых трендов. Среди них — специальные зоны для хранения: кладовки в пределах нишевой части квартиры или входных групп и гардеробные комнаты. Такое решение дает возможность оптимизировать площадь коридора в пользу жилых помещений. Системы хранения помогают долю неиспользуемого пространства свести к минимуму. Сегодня девелоперы в 80% проектов реализуют комплекс или часть элементов.

Светлана Бардина

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