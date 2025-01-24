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Экс-директору рыбинского МУП вынесли приговор за присвоение 17 млн

В Рыбинске бывшему директору муниципального унитарного предприятия «Информационно-расчетный центр» вынесли приговор за присвоение 17 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

73-летняя обвиняемая возглавляла предприятие, которое занимается начислением платежей за жилищно-коммунальные услуги. Суд установил, что на протяжении 10 лет она составляла заявления в бухгалтерию, либо в устной форме давала распоряжения о выдаче ей денег из кассы, которые впоследствии она присваивала. Таким путем муниципальному предприятию был нанесен ущерб на 17 млн руб.

Суд признал экс-директора виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере). При вынесении приговора учитывался возраст и состояние здоровья подсудимой, признание вины и частичное возмещение ущерба в сумме 1 млн руб.

«Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года»,— сообщили в прокуратуре.

Суд также удовлетворил иск предприятия о возмещении ущерба на сумму 15,7 млн руб. В обеспечение иска имущество экс-директора на сумму 20 млн руб. арестовали.

Алла Чижова

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