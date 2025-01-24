Операционные результаты Группы «Эталон» за 2024 год превзошли ожидания аналитиков

Опубликованные федеральной девелоперской «Группой “Эталон”» операционные результаты за 2024 год превзошли ожидания аналитиков российских банков и инвестиционных компаний.



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Фото: Предоставлено ГК «Эталон» Проектная документация

Фото: Предоставлено ГК «Эталон»

Напомним, что продажи недвижимости группы в прошлом году установили новый рекорд – 699 тыс. кв.м (+28% г/г) и 146,2 млрд руб. (+39% г/г). Денежные поступления выросли на 16% до рекордных 95,6 млрд рублей. Средняя цена квадратного метра выросла на 8% до 209,2 тыс. рублей, а средняя цена квадратного метра квартир – на 20% до 279,4 тыс. рублей.

Аналитик «Альфа-Банка» Ирина Фомкина отмечает, что операционные результаты оказались выше ожиданий: суммарные продажи в 146 млрд руб. на 9% превысили ориентиры аналитиков банка.

Аналитик «Атон» Михаил Ганелин считает результаты Группы «Эталон» «сильными», несмотря на неблагоприятные процентные ставки. Он обращает внимание на значительный рост объемов продаж в Санкт-Петербурге и на то, что «портфель проектов компании равномерно распределен между Московским регионом, Санкт-Петербургом и другими регионами». «Инвестиционный кейс Группы “Эталон” нам нравится», – резюмируют в инвесткомпании.

В БКС отчет Группы «Эталон» называют нейтрально-позитивным. «Несмотря на высокие ставки, компания отразила устойчивые продажи в 4-м квартале и сильную динамику за 12 месяцев», – констатирует аналитик Андрей Шаров. В БКС сохраняют «позитивный» взгляд на акции «Эталона» и считают их недооцененными. Исходя из прогноза БКС по прибыли «Эталона» на 2025 год акции девелоперской группы сейчас торгуются с оценкой 3,3х по мультипликатору P/E (отношение цены акции к прибыли на акцию) против среднеисторических 5,1х.

«В условиях роста процентных ставок и связанного с ним сокращения потребительского спроса Группа “Эталон” фокусируется на балансировке строительства новых очередей и продаж, – пишет аналитик “Газпромбанк Инвестиции” Марат Ибрагимов. – С одной стороны, это позволяет поддерживать покрытие проектного долга средствами на эскроу и, как следствие, обеспечивать льготную ставку по проектному финансированию, а с другой – дает возможность избежать существенного снижения цен».

«За 2024 год компания продемонстрировала динамику лучше первичного рынка в РФ (прогнозируем его сокращение за 2024 на 22%: в Москве и Московской области – на 11%, а в Санкт-Петербурге – на 6%)», – делает вывод аналитик Sberbank CIB Георгий Иванин.

Годовые продажи Группы «Эталон» превысили ожидания и Банка Синара. «Объем продаж в 4-м квартале 2024 года удалось сохранить на уровне 3-го квартала, – указывает аналитик Мария Лукина. – Мы считаем, что компания благополучно проходит период высокой ключевой ставки благодаря стратегии диверсификации продаж и мерам по поддержанию высокого уровня покрытия проектного финансирования денежными средствами на счетах эскроу. Мы не меняем позитивной оценки акций Etalon Group».

Справка Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 года Компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Благодаря 37-летнему опыту успешной работы и активной региональной экспансии Компания остается одним из наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9,2 млн кв.м. Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» создает добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает более 6 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 35 регионов России. Активы Группы «Эталон» включают 32 проекта в стадии проектирования и строительства в 8 регионах, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 5,9 млн кв.м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2023 года составляет 303 млрд рублей. В 2024 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 699 тыс. кв.м на сумму 146,2 млрд рублей. Выручка Компании в 2023 году составила 88,8 млрд рублей, EBITDA – 18,1 млрд рублей. С февраля 2020 года ГДР Группы «Эталон» обращаются на фондовом рынке Московской биржи (тикер ETLN).

АО «ГК “Эталон”»

АО «Альфа-Банк», ООО «Атон», ООО «Компания БКС», ООО «Ньютон Инвестиции», ПАО Сбербанк, АО Банк Синара