Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Операционные результаты Группы «Эталон» за 2024 год превзошли ожидания аналитиков

Опубликованные федеральной девелоперской «Группой “Эталон”» операционные результаты за 2024 год превзошли ожидания аналитиков российских банков и инвестиционных компаний.

Проектная документация

Проектная документация

Фото: Предоставлено ГК «Эталон»

Проектная документация

Фото: Предоставлено ГК «Эталон»

Напомним, что продажи недвижимости группы в прошлом году установили новый рекорд – 699 тыс. кв.м (+28% г/г) и 146,2 млрд руб. (+39% г/г). Денежные поступления выросли на 16% до рекордных 95,6 млрд рублей. Средняя цена квадратного метра выросла на 8% до 209,2 тыс. рублей, а средняя цена квадратного метра квартир – на 20% до 279,4 тыс. рублей.

Аналитик «Альфа-Банка» Ирина Фомкина отмечает, что операционные результаты оказались выше ожиданий: суммарные продажи в 146 млрд руб. на 9% превысили ориентиры аналитиков банка.

Аналитик «Атон» Михаил Ганелин считает результаты Группы «Эталон» «сильными», несмотря на неблагоприятные процентные ставки. Он обращает внимание на значительный рост объемов продаж в Санкт-Петербурге и на то, что «портфель проектов компании равномерно распределен между Московским регионом, Санкт-Петербургом и другими регионами». «Инвестиционный кейс Группы “Эталон” нам нравится», – резюмируют в инвесткомпании.

В БКС отчет Группы «Эталон» называют нейтрально-позитивным. «Несмотря на высокие ставки, компания отразила устойчивые продажи в 4-м квартале и сильную динамику за 12 месяцев», – констатирует аналитик Андрей Шаров. В БКС сохраняют «позитивный» взгляд на акции «Эталона» и считают их недооцененными. Исходя из прогноза БКС по прибыли «Эталона» на 2025 год акции девелоперской группы сейчас торгуются с оценкой 3,3х по мультипликатору P/E (отношение цены акции к прибыли на акцию) против среднеисторических 5,1х.

«В условиях роста процентных ставок и связанного с ним сокращения потребительского спроса Группа “Эталон” фокусируется на балансировке строительства новых очередей и продаж, – пишет аналитик “Газпромбанк Инвестиции” Марат Ибрагимов. – С одной стороны, это позволяет поддерживать покрытие проектного долга средствами на эскроу и, как следствие, обеспечивать льготную ставку по проектному финансированию, а с другой – дает возможность избежать существенного снижения цен».

«За 2024 год компания продемонстрировала динамику лучше первичного рынка в РФ (прогнозируем его сокращение за 2024 на 22%: в Москве и Московской области – на 11%, а в Санкт-Петербурге – на 6%)», – делает вывод аналитик Sberbank CIB Георгий Иванин.

Годовые продажи Группы «Эталон» превысили ожидания и Банка Синара. «Объем продаж в 4-м квартале 2024 года удалось сохранить на уровне 3-го квартала, – указывает аналитик Мария Лукина. – Мы считаем, что компания благополучно проходит период высокой ключевой ставки благодаря стратегии диверсификации продаж и мерам по поддержанию высокого уровня покрытия проектного финансирования денежными средствами на счетах эскроу. Мы не меняем позитивной оценки акций Etalon Group».

Справка

Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одним из крупнейших федеральных игроков в сфере девелопмента и строительства в России. С 2021 года Компания активно развивается на региональных рынках и строит масштабные проекты в Омске, Новосибирской области, Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Благодаря 37-летнему опыту успешной работы и активной региональной экспансии Компания остается одним из наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 9,2 млн кв.м.

Благодаря интегрированной бизнес-модели Группа «Эталон» создает добавленную стоимость для клиентов и акционеров на каждом этапе девелопмента, от анализа и приобретения земельного участка до эксплуатации и сервисного обслуживания уже построенных объектов недвижимости. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает более 6 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 35 регионов России.

Активы Группы «Эталон» включают 32 проекта в стадии проектирования и строительства в 8 регионах, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 5,9 млн кв.м, а также производственный блок. Согласно оценке Nikoliers, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2023 года составляет 303 млрд рублей.

В 2024 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 699 тыс. кв.м на сумму 146,2 млрд рублей.

Выручка Компании в 2023 году составила 88,8 млрд рублей, EBITDA – 18,1 млрд рублей.

С февраля 2020 года ГДР Группы «Эталон» обращаются на фондовом рынке Московской биржи (тикер ETLN).

АО «ГК “Эталон”»
АО «Альфа-Банк», ООО «Атон», ООО «Компания БКС», ООО «Ньютон Инвестиции», ПАО Сбербанк, АО Банк Синара

Реклама

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...