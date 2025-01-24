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Только треть краснодарцев положительно оценила репутацию своего работодателя

Репутация работодателя имеет ключевое значение для краснодарцев, более 80% соискателей активно исследуют отзывы о потенциальных работодателях. Примерно две трети соискателей хотя бы раз отказывались от привлекательных предложений из-за негативных отзывов, а каждый седьмой рекрутер из-за этого отклонял квалифицированных кандидатов. Данные следуют из опроса, проведенного платформой hh.ru и социальной сетью для нетворкинга «Сетка» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Абсолютное большинство соискателей (73%) уделяют внимание отзывам бывших сотрудников о компании и руководителе, а также обращают внимание на отклики на кандидатов, которые изучают 83% работодателей. В частности, больше всего отзывов о работодателях собирают специалисты в сферах продаж (79%), ИТ и digital (81%), а также искусства и финансов (74–75%).

Чаще других негативно оценивали работодателя жители Подмосковья (20%) и Новосибирской области (20%). Среди тех, кто положительно оценил репутацию работодателя, больше всего жителей Красноярского края (44%), Татарстана (43%), Пермского края (38%), Самарской области (36%) и Краснодарского края (34%).

Многочисленные источники, такие как сайты для поиска работы (85%), соцсети (44%) и форумы (30%), служат основными каналами для поиска информации о работодателях. Причем около двух третей респондентов общаются с коллегами по отрасли, а каждый третий консультируется с действующими или бывшими сотрудниками напрямую.

Отказ от работы из-за негативных отзывов оказался распространенным явлением. Больше половины респондентов (68%) хотя бы раз отклоняли предложение, узнав о плохой репутации работодателя. Особенно это касается работников сферы искусства (29%) и ИТ-сектора (24%). Среди рекрутеров 13% признались, что по этой причине отказывались от кандидатов с хорошими профессиональными навыками. Компании малого бизнеса чаще всего отказываются от найма по причине негативных отзывов, в отличие от крупных организаций.

Среди респондентов только 32% положительно оценили репутацию своего работодателя, в то время как 19% оценили ее негативно. В лидерах по положительным оценкам — сотрудники ИТ-сектора и консалтинга (46 и 37%), а также работники сферы продаж (35%). Негативные оценки чаще всего поступают от работников образования, финансов и производства.

Большинство соискателей также сталкивались с ситуациями, когда работодатели требовали выполнения задач, противоречащих личным или профессиональным принципам, и около половины соглашались на это.

Вячеслав Рыжков

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