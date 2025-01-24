«Торги совпадут с открытием офиса Sotheby's в Эр-Рияде»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие мероприятия проведет аукционный дом в королевстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oliver Berg / picture alliance / Getty Images Фото: Oliver Berg / picture alliance / Getty Images

Дом Sotheby's объявил о проведении первого международного аукциона в Саудовской Аравии. Недавно об этом и помыслить было нельзя, как же быстро эта страна открывается миру! Торги пройдут 8 февраля. Выставляются около 100 лотов, среди которых работы Пабло Пикассо, Энди Уорхола и даже Василия Кандинского. Двухсессионный вечерний аукцион под названием «Истоки» пройдет в историческом городе Эд-Диръия на окраине столицы Эр-Рияда. Это родина саудовской королевской семьи и объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Торги совпадут с открытием офиса Sotheby's в башне Al Faisaliah в Эр-Рияде, которая является первым небоскребом в стране и спроектирована самим Норманом Фостером. Перед аукционом несколько лотов будут выставлены на открытом воздухе в «оазисных пространствах Эд-Диръи», говорится в заявлении дома. Среди них — Sidle Энтони Гормли (эстимейт $700-900 тыс.), световая инсталляция Джеймсы Таррелла ($120-180 тыс.), Haute-couture Александра Колдера ($700-900 тыс.) и Amor Роберта Индианы ($220-280 тыс.).

В топе — сюрреалисты. Гуашь L'Etat de veille Рене Магритта предлагается с оценкой $1-1,5 млн, работа другого бельгийского «сюра» Поля Дельво La Legende egyptienne оценена в 700 $тыс. Также будут предложены работы местных художников, таких как саудит Ахмед Матер. Его «Иллюминационный диптих» (османский вакф), как ожидается, уйдет за $70 тыс. А вот одно из самых знаковых изображений в мире современного арабского искусства — главный шедевр Луая Кайяли «Что потом??» — с эстимейтом в $500–700 тыс., как ожидается, побьет аукционный рекорд.

В Саудовской Аравии быстрорастущий рынок предметов роскоши, поэтому неудивительно, что аукционный дом продает сумки, часы и ювелирные изделия. Лучшим из часов является олимпийский прототип Richard Mille (оценка $1,5 млн), изготовленный специально для чемпиона мира по спринту Йохана Блейка. И еще о спорте: майка Майкла Джордана из play-off 1998 года, посвященная сериалу «Последний танец», — главный лот среди спортивных меморабилий с оценкой в $1,2 млн.

Дмитрий Буткевич