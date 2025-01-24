Российские военные отразили контратаку ВСУ в Курской области

За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили одну контратаку ВСУ на Курском направлении, днем ранее — также одну. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также подразделения группировки в ходе наступления поразили украинские формирования в районе курских населенных пунктов Викторовка, Зазулевка, Заолешенка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Рубанщина, Суджа, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

За сутки в состав потерь ВСУ вошли более 190 военнослужащих, еще один сдался в плен. Также были уничтожены шесть автомобилей, пять боевых бронированных машин, три танка, три бронетранспортера, два миномета, гаубица М777, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.

С начала боевых действий на Курском направлении вооруженные силы Украины лишились более 54 460 военнослужащих, 1 613 боевых бронированных машин, 1 602 автомобилей, 388 артиллерийских орудий, 318 танков, 237 боевых машин пехоты, 183 бронетранспортеров, 99 станций РЭБ, 44 пусковых установок РСЗО, 32 единиц инженерной и другой техники, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восьми транспортно-заряжающих машин, четырех РЛС ПВО, командно-штабной машины.

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о создании координационного совета по решению проблем жителей приграничья. Как рассказал глава региона, в него войдут не только чиновники и представители силовых, надзорных ведомств, но и сами граждане. Первое заседание совета запланировано на сегодня.

Алина Морозова