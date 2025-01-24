Журналисты об энергетике
Башкирская электросетевая компания наградила победителей творческого конкурса «Энергия слова – 2024». Это традиционный ежегодный конкурс среди журналистов и блогеров, освещающих работу группы компаний АО «БЭСК». Церемония награждения победителей прошла 23 января в формате пресс-завтрака с председателем Правления – генеральным директором АО «БЭСК» Анатолием Пискуновым.
По итогам конкурса третье место было присуждено корреспонденту газеты «Уфимские нивы» Виктории Назыровой за публикацию о профилактике детского электротравматизма. Второе место заняла корреспондент газеты «Белебеевские известия» Римма Султанова за зарисовку об электромонтере Белебеевских электросетей ООО «Башкирэнерго» Гульнаре Сулеймановой. А победителем признан заведующий отделом экономики газеты «Республика Башкортостан» Ильдар Ахияров за серию публикаций об электросетевой отрасли Башкирии.
Анатолий Пискунов поблагодарил всех призеров за объективное освещение роли энергетиков в жизни региона, а также вручил им дипломы и подарочные сертификаты.
Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»