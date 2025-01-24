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Журналисты об энергетике

Башкирская электросетевая компания наградила победителей творческого конкурса «Энергия слова – 2024». Это традиционный ежегодный конкурс среди журналистов и блогеров, освещающих работу группы компаний АО «БЭСК». Церемония награждения победителей прошла 23 января в формате пресс-завтрака с председателем Правления – генеральным директором АО «БЭСК» Анатолием Пискуновым.

Cлева направо: В.Назырова, А.Пискунов, Р.Султанова, И.Ахияров и начальник отдела по связям с общественностью ООО «Башкирэнерго» М.Бикбаев

Фото: ООО «Башкирэнерго»

По итогам конкурса третье место было присуждено корреспонденту газеты «Уфимские нивы» Виктории Назыровой за публикацию о профилактике детского электротравматизма. Второе место заняла корреспондент газеты «Белебеевские известия» Римма Султанова за зарисовку об электромонтере Белебеевских электросетей ООО «Башкирэнерго» Гульнаре Сулеймановой. А победителем признан заведующий отделом экономики газеты «Республика Башкортостан» Ильдар Ахияров за серию публикаций об электросетевой отрасли Башкирии.

Анатолий Пискунов поблагодарил всех призеров за объективное освещение роли энергетиков в жизни региона, а также вручил им дипломы и подарочные сертификаты.

Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»

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