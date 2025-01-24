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обновлено 13:22

В Ростове могут пройти матчи сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) внес донскую столицу в список городов, в которых могут состояться товарищеские матчи сборной России по футболу в 2025 году. Об этом сообщает «Матч ТВ». Всего рассматриваются 12 городов страны.

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Помимо Ростова, в списке значатся: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Сочи.

В 11 из указанных городов проходили матчи чемпионата мира в 2018 году.

Всего сборная России проведет восемь домашних и два гостевых матча в текущем году.

Анастасия Казуков

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