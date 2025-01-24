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В Ярославле День города отметят 31 мая

В Ярославле в 2025 году День города отметят 31 мая. Основная концепция праздника будет связана с 80-летием Победы, сообщили в мэрии.

Стрелка, Ярославль

Стрелка, Ярославль

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Стрелка, Ярославль

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Городу исполнится 1015 лет. В связи с этим главный посыл праздника — «15 лет в новом тысячелетии». Основные события пройдут на Советской площади, Стрелке, Волжской набережной, Первомайском бульваре и в Даманском парке.

Напомним, что День города в Ярославле традиционно празднуется в последнюю субботу мая.

Алла Чижова

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