В Ярославле День города отметят 31 мая

В Ярославле в 2025 году День города отметят 31 мая. Основная концепция праздника будет связана с 80-летием Победы, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стрелка, Ярославль

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Стрелка, Ярославль

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Городу исполнится 1015 лет. В связи с этим главный посыл праздника — «15 лет в новом тысячелетии». Основные события пройдут на Советской площади, Стрелке, Волжской набережной, Первомайском бульваре и в Даманском парке.

Напомним, что День города в Ярославле традиционно празднуется в последнюю субботу мая.

Алла Чижова