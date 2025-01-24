В семи городах Челябинской области ожидается ухудшение качества воздуха

В Златоусте, Сатке, Карабаше, Магнитогорске, Аше, Челябинске и Коркино в ближайшие три дня ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных выбросов. Режим НМУ первой степени опасности объявлен до 19:00 27 января, сообщает Челябинский гидрометцентр.

В Златоусте, Сатке и Аше режим НМУ начнет действовать с 02:00 25 января. В Магнитогорске и Аше загрязняющие вещества в приземном слое будут концентрироваться с 10:00 в субботу, 25 января. В Челябинске и Коркино неблагоприятные метеоусловия объявлены с 16:00 25 января. На время действия режима НМУ местные предприятия обязаны снизить производительность на 15-20%.

Виталина Ярховска