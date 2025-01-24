Сочи показал рост выручки от нестационарных торговых объектов

Сочи, Геленджик, Анапа, Армавир, Ейский и Лабинский районы стали одними из наиболее успешных муниципалитетов Краснодарского края по росту доходов от нестационарных торговых объектов. За 2024 год в регионе поступления в бюджеты муниципальных образований от таких торговых точек достигли 465,7 млн руб., что на 17% больше, чем годом ранее, передает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 67,7 млн руб. Доходы получены за счет размещения почти 7 тыс. павильонов и киосков. Как отметил руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный, поступления удалось увеличить благодаря внедрению прозрачного механизма предоставления мест под нестационарные объекты торговли.

Большинство муниципалитетов Кубани сейчас предоставляет места под нестационарные торговые объекты через торги. Оставшиеся районы занимаются согласованием нормативно-правовых документов. По мнению господина Куринного, благодаря внедрению системы по всему краю доходы в бюджеты продолжат расти.

Вячеслав Рыжков