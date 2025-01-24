В декабре 2024 года годовая инфляция в Самарской области увеличилась до 9,77%

В Самарской области годовая инфляция в декабре прошлого года составила 9,77%, что выше показателя по России (9,52%) и по Приволжскому федеральному округу (9,54%). В ноябре в регионе показатель был равен 8,98%. Об этом сообщает отделение Банка России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что ускорение инфляции «объясняется ростом издержек производителей и поставщиков товаров, в том числе из-за ослабления рубля». Потребительский спрос остается высоким.

На продовольственные товары в годов выражении цены выросли на 11,16%, при 9,35% в ноябре. Основной вклад в ускорение роста цен внесла динамика цен на мясную и молочную продукцию из-за увеличения затрат животноводов на приобретение импортных кормовых добавок и вакцин. Также возросли расходы на обслуживание и ремонт оборудования, логистику и оплату труда из-за нехватки кадров.

На непродовольственные товары годовой прирост цен увеличился с 6,15% в ноябре до 6,62% в декабре. В качестве причины указывается рост спроса на некоторые непродовольственные товары, сокращение предложения отдельных видов топлива, а также ослабление рубля.

На услуги годовой прирост наоборот уменьшился с 12,09% в ноябре до 11,85% в декабре засчет расширения предложения отдельных услуг. Цены на поездки туристов в Турцию снизились больше, чем годом ранее. Связано это с «расширением предложения зарубежных туров в осенне-зимний период из-за увеличения количества прямых рейсов из Самары».

Руфия Кутляева