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Выдача кредиток в Свердловской области сократилась за IV квартал на 28,1%

В Свердловской области в IV квартале 2024 года было выдано 139,2 тыс. кредитных карт, что на 28,1% ниже показателей III квартала (193,6 тыс. ед.). Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выдача кредиток в Свердловской области сократилась за IV на 28%

Выдача кредиток в Свердловской области сократилась за IV на 28%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выдача кредиток в Свердловской области сократилась за IV на 28%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выдача новых кредитных карт сократилась за квартал на 34,1% до 64,6 тыс. штук (в III квартале — 98 тыс. ед.). В Тюменской области число выданных в IV квартале кредиток составило 51,8 тыс. шт., что на 31,9% ниже показателей III квартала (76 тыс. шт.).

В целом по России количество выданных новых кредитных карт в IV квартале прошлого года составило 4,44 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим кварталом на 28,6% (в III квартале 2024 г. — 6,21 млн. ед.). По данным НБКИ, это самый низкий квартальный показатель выдачи новых кредитных карт в 2024 году.

По словам директора НБКИ Алексея Волкова, выдача кредитных карт сокращается уже более полугода. «Сложившаяся тенденция объясняется жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в числе прочего, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки»,— отметил господин Волков.

Анастасия Таначева

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