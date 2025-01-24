На 22,1 га в микрорайоне Комсомольском установят зону комплексного развития территории

Краевой минстрой обратился в комиссию по землепользованию и застройке с предложением установить в пермском микрорайоне Комсомольском зону комплексного развития территории. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно сегодня на заседании комиссии по землепользованию и застройке. Зону КРТ предлагается установить на участках Дзержинского района Перми суммарной площадью 22,16 га. На этих землях с помощью механизма КРТ предполагается возведение жилья и необходимой социнфраструктуры.

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Согласно обосновывающим материалам к заседанию комиссии, в основные виды разрешенного использования территории в Комсомольском входят среднеэтажная, многоэтажная жилая застройка, магазины, дошкольное, начальное и среднее общее образование, отдых, стоянка транспортных средств и прочее. Предельная высота зданий в этой локации составит не более 17 этажей.

Напомним, что в декабре краевой минстрой опубликовал приказ о принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки в пермском микрорайоне Комсомольский. Обновлению подлежит площадка 22,16 га в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. Помимо жилья, девелопер создаст там помещения для детской школы искусств, сформирует и передаст в муниципальную собственность участок для строительства здания детского сада на 300 мест. Планируется капитально отремонтировать улицы, возвести и переустроить инженерные сети. Завершить реновацию указанной территории нужно будет в течение 15 лет со дня заключения договора о КРТ. Инвестора, который займется освоением этой территории, определят на торгах в этом году.