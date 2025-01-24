На строительство культурного центра в Вознесенском выделили 337,5 млн рублей
Почти 337,5 млн руб. выделили на строительство центра культурного развития в рабочем поселке Вознесенское Нижегородской области. Администрация Вознесенского округа 23 января 2025 года объявила открытый конкурс на строительство объекта.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По информации с сайта госзакупок, в здании центра предусмотрен зрительный зал на 300 мест. Итоги конкурса подведут 13 февраля, строительство необходимо завершить к 20 сентября 2026 года.