На строительство культурного центра в Вознесенском выделили 337,5 млн рублей

Почти 337,5 млн руб. выделили на строительство центра культурного развития в рабочем поселке Вознесенское Нижегородской области. Администрация Вознесенского округа 23 января 2025 года объявила открытый конкурс на строительство объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации с сайта госзакупок, в здании центра предусмотрен зрительный зал на 300 мест. Итоги конкурса подведут 13 февраля, строительство необходимо завершить к 20 сентября 2026 года.

Галина Шамберина