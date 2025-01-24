В Татарстане в 2024 году поставили на кадастровый учет более 16 тыс. жилых домов

В 2024 году в Татарстане было построено и поставлено на кадастровый учет 16,494 тыс. частных домов общей площадью 2,2 млн кв. м. Это на 32,2 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Из них 8,584 тыс. домов в сельской местности и 3,437 тыс. — на земельных участках под садоводство.

Одноэтажных домов, поставленных на учет, — 8,5 тыс., двухэтажных — 7,253 тыс., а трехэтажных — 741.

Чаще всего частные дома строили из кирпича и дерева, таких 8,347 тыс. и 2,294 соответственно, а меньше всего из железобетона — 25.

Артём Дергунов