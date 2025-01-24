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На 18% выросли поступления от использования лесов в Ярославской области

Ярославская область в 2024 году получила 430 млн руб. за использование лесов, что на 18% больше показателей 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Основную часть денег составляет плата лесопользователей по договорам аренды, которых на территории области более 400. В число видов использования входят заготовка древесины, строительство, реконструкция и эксплуатация линейных объектов, геологическое изучение недр и другое.

«Также были перечислены средства по договорам купли-продажи для заготовки древесины гражданами для собственных нужд, штрафы за нарушения лесного законодательства, выполнены другие виды оплаты»,— пояснила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Алла Чижова

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