В Прикамье полицейские изъяли 11,8 кг мефедрона

Сотрудники управления наркоконтроля ГУ МВД по Пермскому краю задержали жителя Свердловской области. Как сообщает сайт главка, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере).

По версии следствия, задержанный входил в преступную группу, выполняя роль межрегионального курьера, который перевозил запрещенные вещества и раскладывал их по тайникам. В ходе осмотра тайников сотрудники МВД изъяли 11,8 кг мефедрона.

Ранее полицейские задержали двух других предполагаемых членов ОПГ, которые организовали производство мефедрона на территории Березниковского городского округа. В ходе осмотра «производственной площадки» было изъято свыше 20 кг мефедрона и более 2 т прекурсоров. Все фигуранты заключены под стражу.