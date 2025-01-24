Бывший солист Пермского губернского оркестра ушел на СВО

Бывший солист Пермского губернского оркестра Александр Андронов ушел служить в зону специальной военной операции. Об этом сообщается на странице благотворительного фонда «Единый центр поддержки» (ЕЦП) «ВКонтакте». Первым на это обратил внимание портал «Вкурсе.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Андронов

Александр Андронов



По информации ЕЦП, господин Андронов находится на направлении «Кременная — Лисичанск» в составе 164-й отдельной мотострелковой бригады. Там он получил позывной «Космос».

В составе Пермского губернского оркестра Александр Андронов работал с 2008 по 2018 год.