22 новых локомотива пополнили ж/д парк депо в Ростовской области

В 2024 году локомотивное депо Батайска пополнилось 22 маневровыми тепловозами серии ТЭМ18ДМ по инвестиционной программе ОАО «РЖД» Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской дороги (СКЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Всего в рамках этой программы на СКЖД поступили 68 локомотивов. 42 магистральных грузовых электровозов серий 2ЭС5К «Ермак» и 2ЭС5С «Атаман» прибыли в локомотивное депо Тимашевская. Еще четыре пассажирских электровоза модели ЭП1М отправлены в депо Кавказская.

Обновление парка подвижного состава позволяет постепенно выводить из эксплуатации устаревшие локомотивы.

Анна Анисова