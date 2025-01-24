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Прокуратура проверит агрофирму «Сад-Гигант» на Кубани

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку соблюдения трудовых прав в агрофирме «Сад-Гигант» в Славянске-на-Кубани. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О жалобах рабочих агрохолдинга на невыплату зарплаты сообщил Kub Mash. Кроме того, сообщалось, что у сотрудников компании якобы отбирают документы. Соответствующие обращения поступают правозащитникам движения «Альтернатива» (волонтерская организация, которая борется с современным рабством).

«Ъ-Кубань» направил запрос в агрофирму «Сад-Гигант» с просьбой прокомментировать информацию.

Агрофирма «Сад-Гигант» — одно из ведущих в России предприятий по производству фруктовой прдукции (более 70 сортов различных культур, порядка 100 тыс. тонн фруктов в год). Предприятие расположено в Славянском районе Краснодарского края.

Наталья Решетняк

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