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Глава СК РФ запросил доклад по делу о ДТП, в котором погибли жительницы Оренбуржья

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом (ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, в ДТП погибли жительницы Оренбургской области. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. «В СМИ в настоящее время высказывается мнение о нецелесообразности такого решения суда, а также о том, что обвиняемый может избежать ответственности», — отмечают в пресс-служба СК РФ.

Ранее отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» сообщал, что 21 января в 19:20 (MSK+2) водитель 2006 года рождения на автомобиле «Джилли Эмгранд» наехал на двух пешеходов 1954 и 1955 года рождения. Жительницы Орска «переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу». Один из пешеходов скончался на месте. Второго пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии в городскую больницу Орска, где она скончалась.

Руфия Кутляева

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