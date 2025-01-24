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Власти Сочи обсудили подготовку к празднованию 9 мая

В Сочи обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава города Андрей Прошунин провел заседание оргкомитета, передает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На совещании рассмотрели программу мероприятий, приуроченных к 9 мая, меры социальной поддержки ветеранов, состояние памятников и воинских захоронений, а также планы в рамках Года защитника Отечества, объявленного на 2025 год. Господин Прошунин подчеркнул, что ключевое внимание уделят ветеранам. Для 665 проживающих на территории города ветеранов организуют медицинские осмотры и оздоровительные программы в рамках проекта «Санаторий на дому». Также запланированы работы по благоустройству мемориалов, чтобы обеспечить свободный доступ к памятным местам.

В течение года в школах и домах культуры будут проходить уроки мужества, показы видеохроники, выставки и концерты. Библиотеки подготовят серию мероприятий «Герои рядом с нами», а встречи с ветеранами и участниками современных военных событий станут важной частью патриотического воспитания.

Особое внимание уделят оформлению городской среды. Разрабатывается концепция праздничного дизайна улиц и медиафасадов, а предприятиям и санаторным организациям предложат рекомендации по участию в патриотических акциях. Всего к юбилею Победы в Сочи запланировано более 500 мероприятий.

Вячеслав Рыжков

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