Участкового Анатолия Азанова осудили за халатность с гибелью взломщика

Ленинский райсуд Нижнего Новгорода признал виновным бывшего участкового уполномоченного Анатолия Азанова виновным в халатности, приведшей к гибели человека. Как сообщили в нижегородском СУ СК, полицейский, прибыв по сигналу о незаконном проникновении в дом на улице Баумана, не пресек драку между находившимися там мужчинами. В результате один из них скончался. Анатолий Азанов был осужден на полтора года колонии-поселения, его арестовали в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Защита намерена добиваться оправдания бывшего сотрудника МВД. Как рассказал адвокат осужденного Артем Никитин, в сентябре 2023 года участковый прибыл по вызову к дому с разбитыми окнами. На месте его дожидалась дочь хозяина дома, с которой проверять жилище приехали двое: ее сожитель и друг отца, бывший сотрудник ГИБДД. Внутри был обнаружен беспорядок и пьяный мужчина (позже выяснилось, что его зовут Дмитрий Кульпин). «Пока участковый с хозяйкой осматривали другие комнаты, проверяя, не похищены ли вещи, они услышали звуки глухих ударов. Кульпину кто-то нанес тупую травму живота, от которой он скончался. Но Анатолий Азанов при этом не присутствовал, он физически не мог предотвратить избиение нетрезвого взломщика»,— пояснил адвокат.

За причинение смертельных увечий в декабре получил срок бывший гаишник Андрей Кочнев. В показаниях он сначала подтвердил, что участкового в комнате с ними не было, потом в рамках досудебного соглашения с прокурором сообщил, что участковый присутствовал при побоях, но в суде подтвердил, что полицейского не было. Хозяйка, по словам адвоката, также неоднократно меняла показания, но в суде подтвердила, что участковый ходил с ней и не видел драки. «Сожителя женщины, как основного свидетеля, фактически вывели из дела. Я считаю, что приговор неправосуден и построен на оговоре, а в суде было установлено алиби участкового. Однако процесс имел явно обвинительный уклон, нам не дали представить ряд доказательств защиты», – заключил Артем Никитин.

Иван Сергеев