Роспотребнадзор проведет оценку пострадавших от разлива мазута пляжей до 1 марта

Роспотребнадзор до 1 марта проведет предварительную оценку пляжей, пострадавших от разлива мазута, сообщили в ведомстве. Ранее на пляжах Анапы и Темрюкского района Роспотребнадзор усилил лабораторный контроль, там сотрудники ведомства ежедневно проводят исследования проб воды, грунта и атмосферного воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На каких именно пляжах будет проведена оценка соответствия санитарным требованиям — не уточняется. Сейчас усиленные лаборатории Роспотребнадзора действуют на пляжах станицы Благовещенской, села Витязево, поселка Джемете, на центральном пляже Анапы, на территории санаториев «Высокий берег» и «Бимлюк». Согласно сводкам краснодарского оперштаба, уборка также ведется в поселке Веселовка, у реки Можепсин, на территории баз отдыха «Юбилейный» и «Фея-2». По данным на 24 января, в регионе собрано более 173 тыс. т загрязненного грунта.

В Крыму уборка мазута ведется на пляжах в Севастополе, Ялте, Керчи, Евпатории, в Опукском заповеднике, а также на острове Тузла, в Феодосии и ее пригороде. По данным на 24 января, в Крыму собрано более 505 т загрязненного грунта, в Севастополе — около 404 т грунта.

Глава Минприроды Александр Козлов говорил, что после работ по очистке в Краснодарском крае властям придется восстанавливать 280 га береговой линии. Для этого потребуется 840 тыс. кубометров песка. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщал, что в хуторе Воскресенском запущена установка «Грохот», с помощью которой просеивают песок от мазута. Обработанный песок оттуда планируется вывезти до 1 апреля.

Полина Мотызлевская