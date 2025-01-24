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УБРиР заключил соглашение о сотрудничестве с правительством Хабаровского края

Губернатор Дмитрий Демешин и президент банка УБРиР Алексей Долгов подписали соглашение о сотрудничестве. УБРиР – один из крупнейших универсальных банков России, осуществляет деятельность с 1990 года. Входит в список 30 крупнейших банков России по активам, в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг.

Фото: Пресс-служба УБРиР

Фото: Пресс-служба УБРиР

– Вхождение новых кредитных организаций на территорию края способствует расширению финансовой доступности для жителей, открывает дополнительные возможности бизнесу в Хабаровском крае, – отметил глава региона.

В ходе встречи Алексей Долгов рассказал о возможностях банка в реализации проектов на территории Хабаровского края. УБРиР планирует развивать платежную инфраструктуру на территории края, помогать в реализации проектов по оказанию государственных и муниципальных услуг населению в электронной форме и участвовать в концессионных соглашениях по программам государственно-частного партнерства.

Приоритетами работы банка в обслуживании физических лиц в крае является ипотечное кредитование, в том числе по программе "Дальневосточная ипотека", а также эмиссия и сопровождение банковских карт в рамках зарплатных проектов.

В стадии обсуждения – организация присутствия УБРиР на территории строящегося финансово-делового центра "Хабаровск-Сити".

– Банк готов участвовать в решении актуальных для края инфраструктурных и социальных задач, в том числе с учетом нашего опыта в сфере развития финансовой грамотности. Признательны за доверие и возможность совместной работы! – сказал президент УБРиР.

По словам Алексея Долгова, банк планирует участвовать в проекте по созданию площадки для занятий киберспортом на базе Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске. Банк уже имеет опыт участия в реализации аналогичного проекта в Екатеринбурге.

Еще одна инициатива УБРиР, которую планируется реализовать на территории края, – благотворительная программа "Дети верят в чудо". Программа работает с 2008 года и направлена на адаптацию и поддержку подопечных различных социально-реабилитационных учреждений, ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, важным направлением сотрудничества станет работа по повышению финансовой грамотности для населения и предпринимателей региона. Бесплатный обучающий онлайн-курс банка направлен на развитие финансовой культуры.

– Наш Президент Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока приоритетом на весь 21 век. Очень рассчитываем, что задачи социально-экономического развития вы будете воспринимать так же, как и власть. А мы во всех начинаниях будем вас поддерживать! – подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.

ПАО КБ «УБРИР»

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