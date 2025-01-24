Бывшего завотделением психбольницы в Озерске отправили в СИЗО

Следственный отдел по Озерску управления СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего заведующего отделением психиатрической больницы, подозреваемого в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Экс-сотрудника медучреждения заключили под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2016-го по 2021 год заведующий получил взятку в размере не менее 882 тыс. руб. от жителя Сургута. Взамен медработник содержал в лечебном учреждении его пожилую родственницу. Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу, уточнили областном полицейском главке. Следователи СКР провели обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Виталина Ярховска