В 2024 году 33 жителя Пермского края лишились своих автомобилей из-за долгов за тепло и горячую воду

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги работы за 2024 год по взысканию задолженности с клиентов ПАО «Т Плюс» в Пермском крае, не оплачивающих услуги отопления и горячего водоснабжения. 33 неплательщика лишились своих автомобилей, у более чем 25 тыс. человек денежные средства были арестованы на счетах, на 40 тыс. недобросовестных клиентов были наложены ограничения на выезд за рубеж. Всего специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2024 году подали более 55 тыс. заявлений на выдачу судебных приказов в отношении должников за тепло и горячую воду.

В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о том, что необходимо озаботиться погашением имеющихся долгов за тепло и горячую воду, а также не допускать их появления. В списки должников, на имущество которых может быть наложен арест по решению суда в этом году, попадают все потребители, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более чем 3 месяца. В настоящее время в работе у судебных приставов находится свыше 30 тыс. исполнительных документов в отношении должников за тепло и горячую воду.

«Арест имущества влечёт за собой много дополнительных расходов. При аресте автомобиля должник вынужден гасить не только всю сумму долга, но и оплачивать исполнительский сбор, а также компенсировать расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. В противном случае автомобиль будет выставлен на торги. Рекомендуем заранее проверить наличие задолженности и, при необходимости, погасить её, а также своевременно оплачивать квитанции за тепло и горячую воду», — напоминает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.

В 2024 году продолжалась совместная работа Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ГУ ФССП по Пермскому краю по реализации совместной информационной кампании «В тёплое будущее — без долгов!». Её задача — стимулировать должников к погашению долгов, а также информировать жителей Прикамья о важности соблюдения платежной дисциплины. В 2025 году эта работа будет продолжена.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

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Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»