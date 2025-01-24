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В Ярославле арестовали автомобиль нарушительницы ПДД

В Ярославле судебные приставы арестовали машину местной жительницы, которая не оплатила 150 тыс. руб. в качестве штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в областном УФССП.

Фото: УФССП по Ярославской области

Фото: УФССП по Ярославской области

Жительница города «не считала нужным оплачивать приходящие штрафы», в результате приставы возбудили исполнительные производства и уведомили об этом должницу. Однако владелица машины «предпочла игнорировать требования» об оплате долга. Ее объявил в розыск.

«Иномарка Kia Rio была найдена и арестована. Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку. Должница пообещала в кратчайший срок оплатить все накопленные штрафы ГИБДД»,— сообщили в ведомстве.

Если собственница авто не оплатит штрафы, то ее машину продадут, а средства пойдут в счет погашения долга. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2024 году судебные приставы взыскали с должников по оплате штрафов за нарушения ПДД 88,8 млн руб.

Алла Чижова

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