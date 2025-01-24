В 2024 году СвЖД разработала 43 ускоренных маршрута для отправки грузов

Свердловская железная дорога (СвЖД) по запросам грузоотправителей разработала в прошлом году 43 новых маршрута, в том числе 31 «контейнерный», для ускоренной доставки продукции внутри России и на экспорт. Общее число маршрутов для грузовых поездов составило 239 путей следования. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

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Как уточнили в пресс-службе СвЖД, по запросу крупного нефтехимического холдинга была организована доставка продукции контейнерными поездами повышенной длины — 100 вагонов — из Тобольска во Владивосток (далее — морским путем в Китай). Чтобы осуществить это, была разработана технология формирования длинносоставных поездов на путях не общего пользования у грузоотправителя.

Помимо этого, отправка 100-вагонных контейнерных «экспрессов» налажена со станции Аппаратная в Екатеринбурге: назначением на станции Хабаровск-2, Мыс Астафьева, Мыс Чуркин.

По запросам клиентов СвЖД разрабатываем альтернативные маршруты доставки продукции на Восток. Так, организована ускоренная доставка минеральных удобрений в составе контейнерных поездов со станции Березники-Сортировочные в Китай через станцию Карталы и территорию Казахстана.

На опорных станциях благодаря сервису «Грузовой экспресс» возможно включать вагоны нескольких грузоотправителей в состав регулярных поездов, курсирующих по расписанию. В январе — декабре отправлено 3,1 тыс. «сборных» грузовых экспрессов по 58 направлениям.

Анастасия Таначева