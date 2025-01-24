Casio выпустила кольцо, которое показывает время

Японский производитель часов продолжает отмечать свое 50-летие выпуском технологической новинки в виде украшения. Кольцо-часы CRW-001-1JR представляет собой миниатюрную версию знаменитых металлических часов G-SHOCK в масштабе примерно 1:10. Для их создания использована технология литья под давлением (Metal Injection Molding), что позволило создать цельную герметичную конструкцию, которую можно носить на пальце.

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Кольцо оснащено семисегментным жидкокристаллическим экраном классического образца, отображающим часы, минуты и секунды. Дисплей имеет подсветку и функцию будильника (мигающий экран вместо звукового сигнала). Устройство CRW-001-1JR сочетает цифровую точность и компактность, одной батарейки хватит на два года. Стоимость гаджета — около $130.