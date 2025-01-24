В челябинском отделении «Опоры России» выбрали нового исполнительного директора

Исполнительным директором челябинского областного отделения «Опора России» стала Анна Кузнецова. Решение о ее назначении принято на заседании совета 23 января, сообщает пресс-служба реготделения.

С декабря 2023 года исполнительным директором челябинского отделения «Опоры России» являлась руководитель галереи «Историст» Елена Золина-Модебадзе. Она возглавляет комитет бизнес-объединения по сервису.

Кроме того, вице-председателями бизнес-объединения стали Алексей Ларин, Рушан Гиниятов, Михаил Попов и Андрей Коршунов. Также было принято решение о создании комитета по развитию приборостроения и микроэлектроники.