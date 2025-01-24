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В Башкирии увеличится плата за детсад

В Башкирии в этом году максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах по сравнению с 2024 годом повысится на 5-7 руб. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Так, в Уфе плата за один день присмотра за ребенком увеличится с 178 руб. до 185 руб., в Уфимском районе — с 175 руб. до 182 руб.

В Нефтекамске родительская плата возрастет на 15 руб., с 149 руб. до 164 руб.

Майя Иванова

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