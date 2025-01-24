В Тюменской области хотят отменить льготы на аренду в индустриальных парках

Правительство Тюменской области внесло в областную думу законопроект об отмене льготной аренды в индустриальных парках, следует из документов на сайте регионального парламента. Соответствующая норма действует с 2019 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Данная мера поддержки была введена в Тюменской области для целей привлечения резидентов в индустриальные парки Тюменской области. В настоящее время данная мера стимулирования потеряла свою актуальность ввиду изменения рынка аренды недвижимости»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Там указано, что за время действия нормы спрос на аренду участков в тюменских индустриальных парках. При этом парки работают в условиях самоокупаемости, поэтому их инфраструктура требует затрат на поддержание и обновление.

Как указано в пояснительной записке, мера должна помочь расширить инфраструктуру индустриальных парков за счет сдачи участков в них в субаренду по рыночным ценам. Благодаря этому привлекательность индустриальных парков региона должна вырасти. Проект закона рассмотрят на следующем заседании областной думы.

Согласно поправке, принятой к закону «О промышленной политике в Тюменской области» в 2019 году, управляющая компания индустриального парка не могла устанавливать стоимость на субаренду выше, чем установлена для самой управляющей компании по договору аренды. Стоимость аренды для резидента парка повышалась лишь на сумму НДС (налог на добавленную стоимость).

Напомним, сейчас в Тюменской области работают индустриальные парки ««Боровский», «Богандинский» и «ДСК-500», планируется открытие «Московского» и «Рощино». На территории парков будет предусмотрена возможность аренды или покупки готовой индустриально-складской недвижимости, а также самостоятельного строительства недвижимости на участках.

Анна Капустина