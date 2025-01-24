Известные бизнесмены могут лишиться здания в центре Ярославля

Служба охраны объектов культурного наследия (ОКН) Ярославской области подала иск в суд об изъятии помещений у индивидуальных предпринимателей Евгения Мухина и Виталия Пятковского в историческом здании на Первомайской, 33. Определение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО Фото: Служба охраны объектов культурного наследия ЯО

Здание является объектом культурного наследия «Лавки Уздяного ряда Старого гостиного двора; лавки торговые», 1784 г., 1880-е гг. Его включили в единый госреестр ОКН в 2023 году. Собственниками объекта являются Евгений Мухин, ООО «Пионер-1» и ООО «Инкомпроект», руководителем которых также является господин Мухин, а также индивидуальный предприниматель Виталий Пятковский.

В своем иске служба указала, что результаты осмотра здания говорят о его ненадлежащем состоянии, создающим угрозу физической утраты исторического объекта.

«Собственниками здания не предпринималось мер против ухудшения состояния объекта культурного наследия, не выполнялись требования по сохранению объекта культурного наследия, чем нарушены обязательные требования, установленные законодательством РФ в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объекта культурного наследия»,— говорится в тексте определения суда.

Суд принял иск к производству и в качестве обеспечительной меры запретил собственникам совершать сделки по отчуждению помещений.

Алла Чижова