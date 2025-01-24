ФАС выявила картель при поставке жизненно важных лекарств в Челябинскую область

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело по признакам антиконкурентного соглашения на торгах по поставке жизненно важных лекарственных препаратов на сумму более 664 млн руб. в больницы 62 регионов, в том числе Челябинской области. В организации картеля подозреваются московские компании «МФК “Арфа”» и «Просторы здоровья», сообщает пресс-служба ФАС России.

По данным ведомства, организации заключили и реализовали антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарств, в том числе для бесплатного обеспечения льготных категорий граждан, а также препаратов из перечня жизненно важных. Компании побеждали на торгах без снижения или с минимальным снижением начальной цены контракта. Общая сумма начальной стоимости закупок составила 664,6 млн руб.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в размере от 1/10 до 1/2 начальной стоимости предмета торгов, но не более 1/25 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров и не менее 100 тыс. руб.