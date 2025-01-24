Челябинские следователи проверяют наличие валидаторов в автобусах и маршрутках

Следователи управления СК РФ по Челябинской области организовали проверки перевозчиков на использование терминалов безналичной оплаты. В результате были выявлены нарушения — отсутствие в некоторых автобусах и маршрутках платежных систем и валидаторов, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки были инициированы после того, как в одной из маршруток Челябинска водитель из-за отсутствия валидатора предложил пассажирам перевести деньги за проезд ему на личную карту. Новость об этом распространилась в социальных сетях. Следователи проверили водителя по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

За отсутствие терминала и валидаторов челябинские перевозчики будут оштрафованы. Следователи также усилят контроль за их работой.

Ольга Воробьева