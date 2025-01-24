Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинские следователи проверяют наличие валидаторов в автобусах и маршрутках

Следователи управления СК РФ по Челябинской области организовали проверки перевозчиков на использование терминалов безналичной оплаты. В результате были выявлены нарушения — отсутствие в некоторых автобусах и маршрутках платежных систем и валидаторов, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки были инициированы после того, как в одной из маршруток Челябинска водитель из-за отсутствия валидатора предложил пассажирам перевести деньги за проезд ему на личную карту. Новость об этом распространилась в социальных сетях. Следователи проверили водителя по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

За отсутствие терминала и валидаторов челябинские перевозчики будут оштрафованы. Следователи также усилят контроль за их работой.

Ольга Воробьева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...