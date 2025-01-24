Прокуратура проводит проверку из-за прорыва трубопровода в Кумертау

Прокуратура Кумертау организовала проверку по факту коммунальной аварии, из-за которой без отопления остались семь многоквартирных домов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры провели поквартирный обход для замера температуры в квартирах и обследовали условия проживания. Также надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере эксплуатации теплосетей, их содержание в нормативном состояние и соблюдение прав граждан.

Отопление было отключено накануне вечером из-за прорыва на трубопроводе на улице Пушкина возле гостиницы «Кумертау». Устранением аварии занимались сотрудники ООО «Кумертауские тепловые сети», на данный момент подача тепла возобновлена.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в ночь с 23 на 24 января температура воздуха в Кумертау составляла -15 °С.

Идэль Гумеров