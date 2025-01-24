Кубань заняла 15-е место в рейтинге качества жизни

Краснодарский край улучшил свои позиции в рейтинге регионов России с наилучшим качеством жизни, составленном Агентством стратегических инициатив. В сравнении с 2023 годом регион поднялся на четыре строчки, заняв 15-е место, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что такой рост стал возможен благодаря активной реализации регионального социального стандарта. «Это результат системной работы, направленной на развитие инфраструктуры, улучшение социальной сферы и повышение уровня комфорта для наших жителей», – заявил губернатор. В планах региона — продолжать вкладывать средства в строительство социальных объектов и создавать комфортную городскую среду.

Губернатор также подчеркнул, что, несмотря на достигнутый успех, существует ряд направлений, в которых предстоит усилить работу для дальнейшего повышения позиций региона в рейтинге. В администрации края уверены, что инвестиции в инфраструктуру станут основой для устойчивого развития и повышения качества жизни.

Вячеслав Рыжков