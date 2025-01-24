Великое в красоте

В прокат вышла новая картина Паоло Соррентино «Партенопа». История жизни девушки из Неаполя, которая ищет себя и пытается понять, как существовать и кем быть в этом мире. О качестве сценария можно спорить долго, однако с уверенностью можно заявить, что это красивое кино. Соррентино всегда ставил форму во главу угла, и этот фильм — отличный пример его видения. Очень красивое кино, в котором и о сюжете как будто можно и не думать.

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Одна из важнейших частей «Партенопы» — работа с костюмами. Новый фильм Соррентино снимал совместно с Saint Laurent Productions. Студия появилась на свет в 2023 году и стала новым дополнением внутри конгломерата Saint Laurent — она будет специализироваться на работе с артхаусным кино. В 2024 году студия Saint Laurent Productions представила сразу три фильма на кинофестивале в Канне: «Эмилия Перез», «Саван» и, собственно, «Партенопа». Все костюмы для фильма Соррентино были придуманы Энтони Ваккарелло, креативным директором французского дома.

«Партенопа» открывается клипом, в котором молодые итальянцы и итальянки ходят по улицам в безупречных нарядах. Широкие брюки, рубашки с коротким рукавом и хлопковые поло, джинсовые шорты, сарафаны и босоножки — Ваккарелло собрал гардероб, идеально подчеркивающий европейскую моду середины века. При этом, очевидно, он обращался и к современным трендам: силуэты многих платьев и брюк более уместно смотрелись бы на современных подиумах, чем в Италии 1970-х. Но именно эта сцена отлично характеризует фильм Соррентино. Это двухчасовой рекламный ролик, в котором красиво абсолютно все: море, улицы, наряды персонажи, музыка. В сети «Партенопу» уже окрестили «очень длинной рекламой какого-то дорогого аромата» — и фильм несет это звание с гордостью.

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Безусловно, в картине много важных моментов — это и диалог режиссера с родным городом, и описание трудностей девушки в жестоком мире, и даже притча о том, как красота иногда мешает жить. При этом красоте Соррентино, как и всегда, уделяет отдельное внимание. Гэри Олдман, сыгравший американского писателя Джона Чивера, одет в светлые легкие ансамбли брюк, рубашек и шляп, которые приправлены платками и, что особенно интересно, бабочками — судя по всему, Ваккарелло передал привет традиции формального стиля Америки 1950-х и 1960-х.

Пожалуй, главный образ фильма — черный смокинг, которые Партенопа надевает на голое тело на одной из вечеринок. Предпочитавшая до этого легкие ткани, платья и купальники, главная героиня через этот смокинг переходит в следующую главу своей жизни. После этой сцены мы видим ее уже в роли преподавателя в брючных костюмах, пиджаках и со строго собранными волосами. Так из инфантильного и яркого гардероба мы вместе с Партенопой «переодеваемся» во что-то более взрослое.

«Партенопа» хоть и претендовала на «Золотую пальмовую ветвь» в Канне, все же осталась фильмом, который даже в фильмографии Соррентино не получится поставить на пьедестал. Однако все поклонники режиссера знают, что свое кино он снимает во многом для того, чтобы подарить зрителю что-то красивое. Или приучить его к прекрасному. А с этими задачами «Партенопа» (не без помощи Saint Laurent) справляется отлично.

Илья Петрук