Ростехнадзор принял в эксплуатацию газовую сеть в ростовском храме
Ростехнадзор принял в эксплуатацию газовую сеть храма апостола Андрея Первозванного на ул. Петрожицкого, 23 в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Ведомством не было выявлено нарушений обязательных требований. Комиссией подписан акт приемки в эксплуатацию объекта газораспределительной системы.
Как сообщал «Ъ-Ростов», власти Ростовской области установили охранную зону на территории архитектурного ансамбля церкви Сурб-Хач в донской столице.