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Ростехнадзор принял в эксплуатацию газовую сеть в ростовском храме

Ростехнадзор принял в эксплуатацию газовую сеть храма апостола Андрея Первозванного на ул. Петрожицкого, 23 в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ведомством не было выявлено нарушений обязательных требований. Комиссией подписан акт приемки в эксплуатацию объекта газораспределительной системы.

Как сообщал «Ъ-Ростов», власти Ростовской области установили охранную зону на территории архитектурного ансамбля церкви Сурб-Хач в донской столице.

Ева Китаева

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