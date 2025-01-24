Ростехнадзор принял в эксплуатацию газовую сеть в ростовском храме

Ростехнадзор принял в эксплуатацию газовую сеть храма апостола Андрея Первозванного на ул. Петрожицкого, 23 в Ростове. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ведомством не было выявлено нарушений обязательных требований. Комиссией подписан акт приемки в эксплуатацию объекта газораспределительной системы.

Как сообщал «Ъ-Ростов», власти Ростовской области установили охранную зону на территории архитектурного ансамбля церкви Сурб-Хач в донской столице.

Ева Китаева