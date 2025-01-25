«Пермэнерго» консолидирует бесхозяйные электросетевые объекты

С начала 2025 года пермский филиал «Россети Урал» «Пермэнерго» выявил 89 бесхозяйных электросетевых объектов. Как сообщает пресс-служба компании, среди них 23 трансформаторные подстанции и линии электропередачи суммарной протяженностью почти 52 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В настоящее время указанные объекты поставлены на кадастровый учет, в судебном порядке идет работа по оформлению на них прав собственности «Россети Урал». «Наличие бесхозяйных сетей является серьезной проблемой для функционирования электросетевого комплекса региона»,— отметили в компании.

По данным пресс-службы, ранее указанные участки электросетей принадлежали предприятиям и коммерческим структурам. После банкротства этих компаний или смены учредителя оборудование осталось фактически без хозяина. Тем временем часть потребителей по-прежнему продолжают получать электроэнергию по этим сетям, однако оборудование не обслуживается и не ремонтируется.