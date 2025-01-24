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В Оренбуржье в суд направлено дело о мошенничестве при продаже огнетушителей в Оренбурге, Самаре и Уфе

В Дзержинский районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении 24 членов организованной группы. Они обвиняются в совершении преступлений по ч.ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба организованной группой), а также п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 2020 года обвиняемые создали преступную группу для систематического хищения денег у социально уязвимой категории граждан: пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. Члены ОПГ «под видом реализации огнетушителей и пожарных извещателей на территории Оренбурга, Самары и Уфы» обманывали граждан. Фигуранты дела представлялись сотрудниками МЧС, «угрожали потерпевшим административной ответственностью, запугивали возникновением возгорания имущества и продавали им спецоборудование по завышенным ценам».

Члены группы обманули более 60 граждан и похитили у них свыше 650 тыс. руб. Кроме этого, в декабре 2023 года два фигуранта «применили насилие к жителю Оренбурга с целью получения мобильного телефона и денежных средств на сумму свыше 13 тыс. руб.».

Руфия Кутляева

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