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Юрий Слюсарь предложил повысить зарплату донским казачьим дружинам

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь на заседании правительства региона поручил подготовить предложения по повышению зарплаты донским казачьим дружинам, передает пресс-служба губернатора.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как отметил господин Слюсарь в ходе заседания, заработная плата казачьих дружин невысокая. В последний раз она поднималась в начале 2023 года.

«Сделайте расчет, дайте предложения, как вы видите повышение этой заработной платы, а в феврале продумаем, как это реализовать», — поручил Юрий Слюсарь.

Кроме того, замгубернатора Сергей Бодряков доложил о работе казачьих дружин. В прошлом году ими было собрано и доставлено около 265 т гуманитарных грузов в зону СВО. Также они выявили 10 тыс. административных правонарушений и 524 преступлений. Казачьи команды привлекались к тушению пожаров, с их помощью было ликвидировано 314 возгораний.

Замгубернатора подчеркнул, 414 казаков, участников СВО, были награждены государственными и ведомственными наградами, знаками отличия Всевеликого войска Донского.

Анастасия Казуков

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