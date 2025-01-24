В Башкирии вынесли приговор по делу о незаконном обороте более 21 кг наркотиков

Верховный суд Башкирии вынес приговор двоим жителям Янаульского района, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в незаконном производстве наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), пособничестве в незаконном производстве наркотических средств (ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении прекурсоров (ч. 2 ст. 228.3 УК РФ). Суд приговорил их к 12 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Как было установлено в суде, в марте 2023 года 24-летний житель Янаульского района с помощью своего отчима организовал производство наркотиков. Для этого он купил дом в деревне Янбарис, получил от организатора преступной группы специальное оборудование, средства индивидуальной защиты, технические устройства, химические вещества, прекурсоры наркотических и психотропных веществ. С апреля по июль 2023 года они совместно оборудовали подвал дома под нарколабораторию, где пасынок произвел и хранил мефедрон.

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 21 кг наркотиков, более 68 кг прекурсоров, а также реагенты и оборудование.

По ходатайству прокуратуры земельный участок и постройки конфискованы в доход государства.

Материалы дела организатора преступной группы выделены в отдельное производство.

Майя Иванова